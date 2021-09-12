Минобороны Японии заявило о нарушении российским Ан-26 воздушного пространства страны

18:08
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В министерстве обороны Японии заявили, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти Японии утверждают, что Ан-26 дважды вошел в их воздушное пространство в 9:37 (3:37 мск) и в 9:58 (3:58 мск).
На перехват российского самолета направлялся истребитель воздушных сил самообороны Японии, с которого сделали фото Ан-26.
До этого местные СМИ сообщали, что самолет предположительно был пассажирским. Япония обратилась к России за подтверждением информации и направило требование по недопущению повторения подобных инцидентов.
Ранее истребитель Су-35 ПВО сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Тихим океаном.
Отмечалось, что из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота был поднят самолет для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ.
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