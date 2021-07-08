Российские Су-24 выполнили полет над Балтикой без нарушения границ других стран – МО РФ

16:28
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Два российских бомбардировщика Су-24 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря без нарушений границ других государств и в строгом соответствии с международными правилами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"8 июля два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", – говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что российские пилоты действовали согласно международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ иностранных государств.
Ранее пресс-конференцию президента Литвы Гитанаса Науседы и премьера-министра Испании Педро Санчеса прервали из-за сигнала о тревоге. Позже стало известно, что у границ Литвы были замечены два неопознанных воздушных судна.
Как сообщили литовские военные, объекты не согласовывали полет и не поддерживали связь с наземным центром управления полетами. При этом в ряде сообщений СМИ утверждалось, что речь идет о российских самолетах.
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