Конференцию премьера Испании прервали из-за сигнала о тревоге

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Пресс-конференция президента Литвы Гитанаса Науседы и премьер-министра Испании Педро Санчеса была прервана из-за сигнала о тревоге. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления Науседы Санчесу сообщили о чем-то, после чего пресс-конференция резко прервалась.

Позже стало известно, что у границ Литвы были замечены два неопознанных воздушных судна. По словам капитана Андрюса Дилды, объекты не согласовывали полет и не поддерживали связь с наземным центром управления полетами.

Для их опознания были задействованы так называемая воздушная полиция Литвы и истребители стран – членов НАТО.

Ранее представитель посольства РФ был вызван в МИД Литвы, где ему выразили протест из-за якобы нарушения воздушного пространства страны. В министерстве отмечали, что над территориальными водами в Балтийском море два военных самолета РФ 15 июня нарушили воздушное пространство.