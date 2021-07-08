Конференцию премьера Испании прервали из-за сигнала о тревоге

15:25
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Пресс-конференция президента Литвы Гитанаса Науседы и премьер-министра Испании Педро Санчеса была прервана из-за сигнала о тревоге. Об этом сообщает ТАСС.
Во время выступления Науседы Санчесу сообщили о чем-то, после чего пресс-конференция резко прервалась.
Позже стало известно, что у границ Литвы были замечены два неопознанных воздушных судна. По словам капитана Андрюса Дилды, объекты не согласовывали полет и не поддерживали связь с наземным центром управления полетами.
Для их опознания были задействованы так называемая воздушная полиция Литвы и истребители стран – членов НАТО.
Ранее представитель посольства РФ был вызван в МИД Литвы, где ему выразили протест из-за якобы нарушения воздушного пространства страны. В министерстве отмечали, что над территориальными водами в Балтийском море два военных самолета РФ 15 июня нарушили воздушное пространство.
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