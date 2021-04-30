ВС Польши признали нарушение воздушного пространства Белоруссии

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Вооруженные силы Польши признали факт нарушения воздушного пространства Белоруссии, но указали на непреднамеренный характер инцидента. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте польского министерства обороны.

"29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией", – сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, нарушение было кратковременным.

Ранее министерство обороны Белоруссии заявило о нарушении государственной границы в воздушном пространстве со стороны Польши. В ведомстве также уточнили, что это уже второй подобный случай за последний месяц.

Вертолет Ми-24 заметили в районе населенных пунктов Козловичи и Теребунь.

О похожей ситуации в РФ стало известно в апреле. Тогда СМИ сообщили, что разведывательный полет у берегов Крыма совершил стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.