Минобороны Белоруссии сообщило о нарушении госграницы со стороны Польши

17:02
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
В Минобороны Белоруссии заявили о нарушении государственной границы со стороны Польши. Об этом сообщает ТАСС.
"12 апреля 2021 года в 20:45 зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию", – пояснили в министерстве.
По данному факту в ведомство республики был вызван атташе по вопросам обороны в посольстве Польши в Белоруссии. Там министерство потребовало Варшаву провести разбирательство в связи с инцидентом и уведомить о его результатах правительство Белоруссии.
Отношения между двумя странами резко обострились 9 марта, когда министерство иностранных дел Белоруссии вручило консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку ноту с предложением покинуть территорию страны.
Поводом послужило то, что он был замечен в ходе мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат" – членов польского антикоммунистического подполья, которое прошло в Бресте 28 февраля.
В МИД Белоруссии заявили, что героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа абсолютно неприемлемы.
Позже замглавы польского министерства иностранных дел Марчин Пшидач объявил, что Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска. Говоря о чествовании "проклятых солдат", заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что ранее уже проходили подобные мероприятия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: