Минобороны Белоруссии сообщило о нарушении госграницы со стороны Польши

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В Минобороны Белоруссии заявили о нарушении государственной границы со стороны Польши. Об этом сообщает ТАСС.

"12 апреля 2021 года в 20:45 зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию", – пояснили в министерстве.

По данному факту в ведомство республики был вызван атташе по вопросам обороны в посольстве Польши в Белоруссии. Там министерство потребовало Варшаву провести разбирательство в связи с инцидентом и уведомить о его результатах правительство Белоруссии.

Отношения между двумя странами резко обострились 9 марта, когда министерство иностранных дел Белоруссии вручило консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку ноту с предложением покинуть территорию страны.

Поводом послужило то, что он был замечен в ходе мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат" – членов польского антикоммунистического подполья, которое прошло в Бресте 28 февраля.

В МИД Белоруссии заявили, что героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа абсолютно неприемлемы.

Позже замглавы польского министерства иностранных дел Марчин Пшидач объявил, что Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска. Говоря о чествовании "проклятых солдат", заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что ранее уже проходили подобные мероприятия.