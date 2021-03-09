МИД Белоруссии предложил консулу Польши в Бресте покинуть страну

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Министерство иностранных дел Белоруссии вручило консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку ноту с предложением покинуть территорию страны. Об этом сообщается на сайте МИД республики.
В министерстве пояснили, что 9 марта временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский был замечен в ходе мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат" – членов польского антикоммунистического подполья, которое прошло в Бресте 28 февраля.
"Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", – говорится в сообщении.
Также там напомнили, что в Белоруссии разжигание расовой и национальной розни и реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.
Ранее в Госдуме оценили заявления польского генерала о возможной войне НАТО и России за Калининградскую область. Там назвали подобные высказывания недружественными, несовременными и неправильными. Также там отметили, что у России есть все средства для того, чтобы обеспечить безопасность жителей.
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