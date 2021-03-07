В марте Россия и Белоруссия проведут совместные учения

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Два совместных тактических учения Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии состоятся в марте. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, они пройдут на полигоне Поливно в Ульяновской области и полигоне Осиповичский в Минской области.

Маневры, посвященные миротворческой тематике, пройдут 9-20 марта на российском полигоне. Боевое слаживание сводного подразделения двух стран состоится в течение недели, активная фаза маневров пройдет с 16 по 19 марта.

"Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, дислоцированного в городе Бресте", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 15 по 27 марта параллельно пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение на полигоне Осиповичский в Минской области. Там будут отработаны совместные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в республике. Он напомнил, что во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске у стран уже был опыт совместного патрулирования.