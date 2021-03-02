Лукашенко высказался за размещение в Белоруссии российских самолетов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в республике.

Данный вопрос он поднял на совещании о военном сотрудничестве с Россией, сообщило агентство Sputnik Беларусь. Лукашенко напомнил, что во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске у стран уже был опыт совместного патрулирования.

"Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить. Лучше купить или построить новые самолеты для этого", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал о переговорах с Владимиром Путиным в Сочи. Он отметил, что Минск продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Такие же отношения он хочет выстроить и в экономике.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. Встреча двух лидеров продолжалась более шести часов. Главы государств обсудили экономические вопросы и методы борьбы с коронавирусной инфекцией.