В Госдуме оценили заявления польского генерала о Калининграде

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Депутат Госдумы РФ Александр Пятикоп прокомментировал заявления бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о возможной войне НАТО и России за Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поляки – наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше", – отметил Пятикоп.

Он назвал подобные высказывания недружественными, несовременными и неправильными.

Также депутат отметил, что у России есть все средства для того, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Ранее Скшипчак уже заявлял, что Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны. Генерал добавил, что против армии РФ ни одна европейская страна не сможет выстоять в одиночку. По этой причине Варшава присоединилась к НАТО.