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Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны.

По его словам, ранее США были готовы использовать ядерное оружие, чтобы "остановить Красную армию на территории Польши", передает "Комсомольская правда".

Однако подобные планы существуют до сих пор на случай "российской агрессии" сказал военный в интервью изданию Wirtualna Polska.

Генерал добавил, что против армии РФ ни одна европейская страна не сможет выстоять в одиночку. По этой причине Варшава присоединилась к НАТО.

В то же время генерал посетовал, что организация ослабла, о чем свидетельствует воссоединение Крыма с Россией и внутриукраинский конфликт в Донбассе.

20 февраля Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена развернуть вооружение против территорий, где находятся центры угрожающих РФ ракетных комплексов.