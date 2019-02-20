В НАТО прокомментировали заявление Путина о нацеливании ракет на страны альянса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Заявление президента РФ о возможном нацеливании ракет на страны альянса в случае размещения американского вооружения в Европе в результате выхода США из ДРСМД является неприемлемым. Об этом заявил представитель альянса.

"Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы. Мы призываем Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, мы не хотим гонки вооружений, и страны НАТО уже неоднократно призывали РФ в проверяемой форме уничтожить ее ракеты средней дальности", – сказал он, передает ТАСС.

20 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов.

Он подчеркнул, что у России нет намерений первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если ПВО США не окажутся на континенте.

"В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть – именно вынуждены, предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия", – отметил глава государства.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин обвинил США в использовании надуманных обвинений в адрес РФ, чтобы выйти из ДРСМД. Глава государства отметил, что Штаты прямо и грубо нарушили положения ДРСМД, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и в Польше пусковые установки.

2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. Союзники страны по НАТО поддержали это решение, поскольку сочли, что это была вынужденная мера в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракет.

Тогда Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что у Москвы есть вопросы к США по поводу выполнения договора американцами.

Дональд Трамп в ходе своего выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны" заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При этом он предложил расширить состав участников нового договора. По словам американского лидера, Россия неоднократно нарушала условия ДРСМД, поэтому он объявил об официальном выходе Штатов из Договора.