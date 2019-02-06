В Госдуме оценили заявление Трампа о новом договоре взамен ДРСМД

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Своими действиями США вынуждают своих оппонентов "принять неравноправные правила игры" и вызвать волну критики за нежелание заключать новый договор. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Мы видим, как Соединенные Штаты последовательно взламывают систему международной безопасности, сложившуюся в предыдущий период. Свои действия они готовы оправдывать заботой о создании новой конфигурации этой безопасности, что сегодня и происходит", – сказал он в беседе с RT.

Новиков также отметил, что наличие ДРСМД никогда не отменяло того факта, что можно вести другие переговоры с разным числом участников и государств. При этом вполне возможно заключать договоренности, которые усиливают, а не взламывают систему международной безопасности.

Ранее в ходе своего выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны" Дональд Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При этом он предложил расширить состав участников нового договора. По словам американского лидера, Россия неоднократно нарушала условия ДРСМД, поэтому он объявил об официальном выходе Штатов из Договора.