Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V" в конце марта

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Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта. Об этом заявил замглавы Минздрава республики Дмитрий Чередниченко в эфире канала ОНТ.

"26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия – 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее", – отметил Чередниченко.

Он уточнил, что планируется производить 500 тысяч доз ежемесячно.

Ранее главный инфекционист США высказался о вакцине "Спутник V". Он заявил, что российские данные по вакцине выглядят неплохо, и что тесты с ней показали высокую эффективность.