Белоруссия предложила руководителю генконсульства Польши в Гродно покинуть страну

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Министерство иностранных дел Белоруссии предложило руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно Мартину Войцеховскому покинуть республику в течение 48 часов. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генконсульства Польши в Гродно", – рассказали в ведомстве.

Белорусский МИД также напомнил о принципиальной позиции Минска о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа.

Ранее замглавы польского министерства иностранных дел Марчин Пшидач объявил, что Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска.

Говоря о чествовании "проклятых солдат", которое и стало причиной действия властей республики, заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что ранее уже проходили подобные мероприятия. Он назвал действия Белоруссии "безосновательными и непонятными".