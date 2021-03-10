В Польше пообещали ответить на высылку своего консула из Белоруссии

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Польша незамедлительно ответит на высылку своего консула из Белоруссии, заявил заместитель главы МИД страны Марчин Пшидач.

Накануне министерство иностранных дел Белоруссии предложило польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть страну после того, как он был замечен на неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".

"Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение", – заявил Пшидач в эфире Польского радио.

Говоря о чествовании "проклятых солдат", заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что ранее уже проходили подобные мероприятия.

9 марта министерство иностранных дел Белоруссии вручило консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку ноту с предложением покинуть территорию страны.

Поводом послужило то, что он был замечен в ходе мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат" – членов польского антикоммунистического подполья, которое прошло в Бресте 28 февраля.

В МИД Белоруссии заявили, что героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа абсолютно неприемлемы.