Лукашенко сообщил о планах Польши создать спецсилы для борьбы с Минском

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Александр Лукашенко заявил, что Польша просила НАТО создать спецсилы для борьбы с белорусскими властями, сообщает Sputnik Беларусь.

Лидер республики на встрече с коллективом шестой городской клинической больницы Минска представил фрагменты данных спецслужб, полученных им накануне от КГБ и являющихся, по его словам, оригиналами.

"Официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. По замыслу эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью", – привел Лукашенко слова, которые приписал польскому премьеру Матеушу Моравецкому.

Кроме того, Лукашенко добавил, что Моравецкий назвал западные части Белоруссии исторически принадлежащими Польше. Также, по информации Лукашенко, он говорил, что Варшава оказывала финансовую помощь белорусской оппозиции, и называл победу революции в Белоруссии национальным интересом Польши.

Ранее Лукашенко заявил, что бастующих работников заводов в Белоруссии финансирует Польша и Литва. Деньги на счета "проплаченных" рабочих, по его словам, поступают как по закрытым, так и по открытым каналам. При этом в Белоруссии еще до конца не выявили все подобные каналы, уточнил президент.

Акции протестов в Белоруссии продолжаются со дня выборов, 9 августа. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от Светлана Тихановская – 10,12 процента. Однако последняя с результатами не согласна. Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко уйти с поста главы государства.

