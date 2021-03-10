Польша высылает белорусского дипломата в ответ на действия Минска

21:26
Фото: ТАСС/Zuma
Замглавы польского министерства иностранных дел Марчин Пшидач объявил, что Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее он заявлял, что Польша незамедлительно ответит на высылку своего консула из Белоруссии после того, как его заметили в участии в "дне проклятых солдат" – членов польского антикоммунистического подполья.
"Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение", – сказал Пшидач.
Говоря о чествовании "проклятых солдат", заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что ранее уже проходили подобные мероприятия.
9 марта МИД Белоруссии вручил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку ноту с предложением покинуть территорию страны. Также там напомнили, что в Белоруссии разжигание расовой и национальной розни и реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.
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