Польша высылает белорусского дипломата в ответ на действия Минска

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Замглавы польского министерства иностранных дел Марчин Пшидач объявил, что Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее он заявлял, что Польша незамедлительно ответит на высылку своего консула из Белоруссии после того, как его заметили в участии в "дне проклятых солдат" – членов польского антикоммунистического подполья.

"Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение", – сказал Пшидач.

Говоря о чествовании "проклятых солдат", заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что ранее уже проходили подобные мероприятия.

9 марта МИД Белоруссии вручил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку ноту с предложением покинуть территорию страны. Также там напомнили, что в Белоруссии разжигание расовой и национальной розни и реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.