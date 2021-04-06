Лукашенко допустил возможность сокращения количества посольств Белоруссии в мире

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В ряде стран нет смысла сохранять посольства Белоруссии и полный штат дипломатов. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко.
Он отметил, что опыт многих лет доказывает бесперспективность белорусского дипломатического присутствия в некоторых странах.
"Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание?" – цитирует Лукашенко RT.
Белорусский лидер добавил, что, так как работа по некоторым направлениям поставлена на паузу, ни к чему держать полный штат дипломатов. В подобных ситуациях странам необходимо сотрудничать на условиях взаимности.
9 марта МИД Белоруссии предложил консулу Польши в Бресте покинуть страну, так как тот был замечен на мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" – членов польского антикоммунистического подполья, которое прошло в Бресте 28 февраля.
В ответ на действия Минска Польша выслала из страны белорусского дипломата. Говоря о чествовании "проклятых солдат", заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что ранее уже проходили подобные мероприятия.
Следующим шагом в ухудшении двусторонних отношений стало прозвучавшее предложение Белоруссии руководителю генконсульства Польши в Гродно покинуть страну.
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