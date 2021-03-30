Белоруссия ввела санкции против зарубежных физических и юридических лиц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Белоруссия ввела ответные санкции в отношении зарубежных физических и юридических лиц. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.
"Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", – уточнили в пресс-службе главы государства.
На данный момент не объявлено, против кого конкретно действуют ограничения. При этом перечень может быть составлен Советом министров.
В Белоруссии отметили, что документ был принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов страны.
В конце февраля 2021 года Евросоюз на год продлил санкции против Белоруссии. Ограничения были введены против 88 представителей руководства и бизнеса страны. В том же месяце визовые санкции на 43 белорусских чиновников наложили в США.
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