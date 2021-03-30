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Австралия ввела санкции в отношении российских компаний, задействованных в строительстве и эксплуатации железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД страны.

Известно, что в списке оказались четыре компании из РФ. Кроме того, под ограничения попало одно физическое лицо.

Ранее Канада ввела новые санкции против России. Сообщалось, что ограничения затрагивают как физические, так и юридические лица.

В Совфеде призывали не обижаться на санкционную политику западных стран. Там выразили мнение, что России никак не стоит реагировать на введение новых ограничений.