В Крыму назвали истерикой угрозы Киева выселить россиян с полуострова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о выселении россиян из Крыма продиктованы истерикой, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

"Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками, как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет", – цитирует Чегринца РИА Новости.

По его словам, многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, а нынешний киевский режим, по его мнению, показал свою нежизнеспособность. Чегринец также считает, что такие заявления со стороны Украины только ухудшают раскол украинского общества и приближают распад страны.

Ранее Алексей Резников заявил, что когда Крым вернется под контроль Украины, оттуда выдворят всех россиян, переехавших с материковой части России.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал следственные органы объявить в розыск Резникова за угрозы выселить россиян из Крыма. Также он заявил, что против "подобных граждан" необходимо вводить санкции и призывал следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни россиянам.

По мнению Шеремета, подобные заявления представителей киевской власти продиктованы "заокеанскими хозяевами".

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что "бандеровская и русофобская" идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.