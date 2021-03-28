В Госдуме потребовали найти вице-премьера Украины за угрозы Крыму

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал следственные органы объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы выселить россиян из Крыма.

"Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными", – сказал депутат РИА Новости.

Также он заявил, что против "подобных граждан" необходимо вводить санкции и призывал следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни россиянам.

По мнению Шеремета, подобные заявления представителей киевской власти продиктованы "заокеанскими хозяевами".

Резников, в частности, заявил, что после "возвращения" Крыма Киев выдворит оттуда граждан РФ, переехавших на полуостров с материковой части России.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что "бандеровская и русофобская" идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.