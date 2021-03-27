В Госдуме прокомментировали слова Резникова о "выдворении" россиян из Крыма

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Глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников порекомендовал министру по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Резников сказал, что с "возвращением" Крыма Киев будет выдворять оттуда российских граждан, переехавших с материковой части РФ. Он утверждал, что Россия "привезла" в Крым 500 тысяч россиян и якобы это является "военным преступлением".

"Я бы предложил господину министру подумать о том, как бы не лишиться своего кресла. А я уверен, что это случится", – ответил Калашников. По словам парламентария, Крым будет неотъемлемой часть России всегда.

Крым воссоединился с Российской Федерацией после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года.

Кроме того, в МИД РФ призвали украинские власти уважать выбор жителей Крыма и территориальную целостность России.