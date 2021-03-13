Депутат Госдумы прокомментировал призыв Кулебы "открыть доступ" в Крым

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе не следует выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы", – сказал Шеремет, комментируя заявление Кулеба, который накануне призвал Россию "открыть доступ" в Крым в соответствии с международным правом.

Также Кулеба заявил, что объекты ЮНЕСКО в Крыму подвергаются варварскому обращению и разграблению. Инициатором встречи на тему статуса полуострова выступили Эстония и еще 20 государств.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.

