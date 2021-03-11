СБУ поручено проверить соглашение о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму

21:09
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Службе безопасности страны (СБУ) проверить соглашение о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов (Верховной рады. – Прим. ред.) голосовали по этому вопросу", – заявил Данилов, уточнив, что при необходимости будет проведено расследование по делу о государственной измене.
Он подчеркнул, что голосование за Харьковские соглашения произошло спустя несколько дней после подписания. По его словам, в результате всего этого Украина "потеряла Крым".
21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно документам, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ. Спустя шесть дней депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: