СБУ поручено проверить соглашение о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Службе безопасности страны (СБУ) проверить соглашение о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов (Верховной рады. – Прим. ред.) голосовали по этому вопросу", – заявил Данилов, уточнив, что при необходимости будет проведено расследование по делу о государственной измене.

Он подчеркнул, что голосование за Харьковские соглашения произошло спустя несколько дней после подписания. По его словам, в результате всего этого Украина "потеряла Крым".

21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно документам, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ. Спустя шесть дней депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.