Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским

Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом. Об этом сообщает РИА Новости.
Турецкий лидер отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины.
"Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", – заявил глава государства во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Также Эрдоган выразил поддержку крымским татарам.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого лидера за участие в проекте "Крымская платформа". Эта программа рассчитана на возвращение полуострова в состав Украины.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее перечислил пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам страны в день местных выборов, который состоится 25 октября. Один из них посвящен статусу Донской и Луганской областей, еще один – вопросу территориальной целостности страны.
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