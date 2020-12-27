Украинский генерал заявил, что страна может лишиться шести областей

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Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль заявил, что Украина может потерять шесть областей. Об этом он сообщил в эфире Youtube-канала "Апостроф".

Он отметил, что проект "Новороссия" не закончился. Москаль подчеркнул, что с тревогой воспринимает сообщения о перемещении российских войск в Крыму.

"Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области", – заявил Москаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов воевать с Россией в случае ее нападения. Он подчеркнул, что в случае боевых действий с российскими войсками в стране будут мобилизованы и мужчины, и женщины.