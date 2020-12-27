Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации

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Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал главу государства Владимира Зеленского после его слов о возможной мобилизации украинцев в случае военного нападения России. Об это он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага. Это нормальный ответ патриота Украины", – заявил Кравчук.

Зеленский подчеркивал, что не хочет представлять такой сценарий развития событий и выступает против него, однако уточнил, что в противном случае война с РФ будет большой.

Президент Украины заявлял, что при таком развитии событий ситуация для Украины будет очень тяжелой. Зеленский выразил мнение, что в России также это осознают.

Ранее президент Украины подчеркнул, что готов созваниваться с Владимиром Путиным, если встреча советников в "нормандском формате" будет задерживаться. Зеленский отметил, что должен решать самые сложные вопросы с президентом России.