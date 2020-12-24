В Раде сообщили, что Зеленский может стать последним президентом Украины

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Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, заявил в эфире телеканала "Прямой" депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что деятельность действующего главы государства может уничтожить институт президентства. После этого Украина станет парламентской республикой, подчеркнул Гончаренко.

"Люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то, давайте создадим парламентскую республику, установим балансы, пусть договариваются элиты. С президентом что-то не то получилось... Это возможный вариант", – заявил Гончаренко.

Ранее центр Разумкова провел социологическое исследование, согласно которому 42% жителей Украины считают Зеленского разочарованием года. 10% респондентов таковым назвали Петра Порошенко.