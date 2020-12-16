Более 40% жителей Украины назвали Зеленского разочарованием года

17:39
Фото: ТАСС/Markiian Lyseiko / Ukrinform via ZUMA Wire / ZUMA
Более 40% жителей Украины считают президента страны Владимира Зеленского разочарованием года. Об этом говорят данные социологического исследования центра Разумкова.
В частности, разочарованием 2020 года Зеленского назвали 42% респондентов, а 10% опрошенных таковым считают экс-президента Украины Петра Порошенко.
По 2% досталось председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, премьеру Дмитрию Шмыгалю, лидеру партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко и экс-премьеру Алексею Гончаруку. Экс-лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука разочарованием считает 1% опрошенных.
Во всех политиках разочаровались 5% участников исследования. 17% не смогли назвать никого.
20% опрошенных украинцев считают Зеленского политиком года.
Исследование проводилось среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Ранее Владимир Зеленский назвал причину, при которой он может покинуть свой пост. Он заявил, что такое может случиться, если ему не удастся завершить войну в Донбассе.
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