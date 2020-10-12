Зеленский назвал условие для ухода с поста президента

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, при которой он может покинуть свой пост. Он заявил, что такое может случиться, если ему не удастся завершить войну в Донбассе, сообщает "Газета.ру".

"Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – пояснил украинский лидер.

Зеленский добавил, что придерживается мирного урегулирования конфликта. Также он отметил, что не держится за власть и не зависит от рейтингов.

Ранее Владимир Путин отметил необходимость постепенной подготовки к возможной отмене санкций между РФ и Украиной. До 2020 года Россия была главным торговым партнером для Украины. От санкций страдают предприятия, ориентированные на российский рынок, а также их работники.

Также сообщалось, что РФ готова рассмотреть вариант с поставкой вакцины от коронавируса Украине. Однако сначала этот вопрос надо обсудить с украинскими специалистами, подчеркнул Владимир Путин.