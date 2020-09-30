Зеленский уволил первого замглавы украинской делегации в контактной группе Фокина

30 сентября, 15:05
Фото: commons.wikimedia.org
Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого заместителя главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС.
В пресс-службе президента Украины пояснили, что Фокин отступил от справедливой оценки событий на востоке страны. "Представлять государство на любом уровне – это не шанс для личных взглядов и амбиций, это безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа", – говорится в заявлении.
Ранее, выступая перед депутатами Верховной рады, Фокин заявил, что риторика о войне между Россией и Украиной не имеет ни одного подтверждения, а примирение сторон в Донбассе должно проходить на основе минских соглашений.
Фокин также отметил необходимость всеобщей амнистии участников конфликта и назвал экс-президента Украины Петра Порошенко главным виновником продолжающегося противостояния.
После выступления группа парламентариев потребовала отозвать Фокина из контактной группы. С таким же обращением к Зеленскому и Совету национальной безопасности и обороны выступил комитет Рады по вопросам госуправления.
Ранее неизвестный бросил яйцо в главу министерства культуры Украины Александра Ткаченко. Инцидент произошел перед пресс-конференцией министра в Киеве, посвященной 100 дням его работы на должности.
До этого бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что покинул страну. По его словам, после интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он опасается физической угрозы.
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