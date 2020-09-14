Неизвестный бросил яйцо в министра культуры Украины

Неизвестный бросил яйцо в главу министерства культуры Украины Александра Ткаченко. Видео у себя в Facebook разместил 4 канал.

Инцидент произошел перед пресс-конференцией министра в Киеве, посвященной 100 дням его работы на должности.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в кепке и клетчатой рубашке подбегает к министру и с близкого расстояния бросает в него яйцо, после чего спешно скрывается с места.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что покинул страну.

Он написал в Telegram-канале, что пересек границу с Румынией, отметив, что после интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону опасается "физической угрозы".