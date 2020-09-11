Украина направила ноту Белоруссии из-за инцидента с послом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские власти направили ноту в министерство иностранных дел Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима. Об этом сообщает РИА Новости.

Киев призвал коллег объяснить и квалифицировать действия белорусских пограничников.

"Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", – отметили в министерстве.

МИД Украины ранее отозвал посла для проведения консультаций по дальнейшим отношениям с Белоруссией. Кизим вернулся в Минск 5 сентября, после чего рассказал, что при пересечении границы его обыскали, в том числе личные вещи.

Внешнеполитическое ведомство Украины после инцидента назвала произошедшее "недружественным" шагом.

В августе министерство иностранных дел Польши вызвало в МИД посла Белоруссии. Поводом для такого решения стали необоснованные, по мнению Варшавы, обвинения со стороны властей республики.

