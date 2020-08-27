Посол Белоруссии вызван в МИД Польши

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Посла Белоруссии вызвали в польский МИД из-за обвинений белорусских властей в адрес Варшавы, сообщает RT.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач объяснил, что посла вызвали из-за необоснованных обвинений властей Белоруссии в адрес Польши.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о попытке вмешательства со стороны Польши в ситуацию в Белоруссии. Президент республики сказал, что лидер соседнего государства планирует присоединить Гродненскую область. По словам белорусского главы, власти Польши не смогут реализовать свои планы.

До этого Минобороны Белоруссии сообщило о приведении в высшую готовность частей армии. В ее ходе отдельные воинские части приведут в высшую степень боевой готовности с призывом из запаса военнослужащих. Завершится проверка тактическим учением.

Кроме того, ранее Лукашенко отдал приказ военным реагировать без предупреждения на нарушения западной границы.