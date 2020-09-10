Экс-глава офиса Зеленского из-за угроз покинул Украину

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Андрей Богдан, бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что покинул страну.

Он написал в Telegram-канале, что пересек границу с Румынией. Богдан добавил, что после интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону опасается "физической угрозы".

Беседа была опубликована на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду, 9 сентября. В ней затрагиваются различные политические вопросы.

В частности, Богда заявил, что Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года.

По его словам, переговоры проходили сложно, но Путин "очень уважительно" общался с Зеленским и "хотел найти какое-то решение" конфликта в Донбассе. Однако сегодня "ситуация кардинально поменялась".

Богдан отметил, что после телефонного разговора Путина и Зеленского вышли разные пресс-релизы, что указывает на "дипломатический провал".

"Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко "кинули": наобещали одно – не сделали ничего", – сказал Богдан.

В августе неизвестные сожгли в Киеве автомобиль Tesla, который принадлежал Богдану. Зеленский уволил бывшего главу офиса в феврале.