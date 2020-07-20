В Кремле оценили ситуацию с выполнением Зеленским минских соглашений

Фото: ТАСС/Иван Николаев
Россия призывает президента Украины Владимира Зеленского выполнить обязательства по минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Подобное заявление Песков сделал, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Зеленскому.
Накануне Кадыров потребовал от лидера Украины подтвердить принесенные ранее извинения. Их причиной стали показанные кадры с плачущим главной Чечни в телешоу студии "Квартал 95". Юмористическая зарисовка была показана в 2014 году. Тогда Зеленский пошутил, сказав, что так Кадыров "отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове". Позже выяснилось, что на видео лидер республики показан после молитвы. После этого Зеленский принес извинения.
Кроме этого, Кадыров призвал президента Украины позвонить Путину.
Данную ситуацию журналисты попросили прокомментировать Дмитрия Пескова, однако тот сказал, что "насчет шуток ничего комментировать не будет". Пресс-секретарь президента РФ в ответ на это заявил, что "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу (Путину)".
"Вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", – отметил Песков.
Дмитрий Песков считает, что отказ Киева от выполнения минских соглашений отдаляет возможный процесс урегулирования ситуации в Донбассе.
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