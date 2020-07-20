Украина рассказала о "тайном оружии России" в Черном море

12:17
Фото: ТАСС/Sergei Poliakov/AP
На Украине провели исследование при участии экс-командующего ВМС страны Сергея Гайдука, в котором указывается, что Россия разместила в Черном море "тайную разработку". Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно указанным в статье данным, РФ якобы размещает в акватории оборудование для слежения за оружием противника, причем устанавливается оно на объектах газопровода "Турецкий поток". Авторы исследования подчеркнули, что системы установят и на газопроводе "Голубой поток".
В статье приводятся слова Гайдука о том, что в Сочи создан противолодочный оборонительный рубеж с гидроакустическими станциями "Амга-М". Кроме этого, вице-адмирал заявил о планах России установить на двух мысах – Тарханут и Херсонес – электромагнитные станции для выявления объектов на море в радиусе 30 километров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Украиной ухудшились не из-за возвращения Крыма в состав РФ. Он отметил, что разлад произошел после государственного переворота в соседней стране.
По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, иностранных политиков, которые призывают вернуть Крым Украине, необходимо экстрадировать из РФ. Депутат сослался на требования, установленные законопроектом о признании экстремизмом призывов к отчуждению территорий страны.
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