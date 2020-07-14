Иностранных политиков, призывающих вернуть Крым Украине, ждет наказание – Володин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил об экстрадиции иностранных политиков, призывающих вернуть Крым Украине, сразу после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму, сообщает RT.
"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам России", – объявил чиновник.
По словам Володина, Россия после вступления в силу соответствующего закона будет вправе требовать их экстрадиции, как и политиков США, которые делают заявления об отчуждении территорий РФ.
"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", – подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее законопроект о признании отчуждения российских территорий экстремизмом уже был принят Госдумой в первом чтении.
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