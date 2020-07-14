Иностранных политиков, призывающих вернуть Крым Украине, ждет наказание – Володин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил об экстрадиции иностранных политиков, призывающих вернуть Крым Украине, сразу после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму, сообщает RT.

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам России", – объявил чиновник.

По словам Володина, Россия после вступления в силу соответствующего закона будет вправе требовать их экстрадиции, как и политиков США, которые делают заявления об отчуждении территорий РФ.

"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", – подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее законопроект о признании отчуждения российских территорий экстремизмом уже был принят Госдумой в первом чтении.