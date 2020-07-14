Песков оценил идею по увеличению налогов для богатых

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в России.

Таким образом он прокомментировал петицию, в которой более 80 миллионеров по всему миру призвали правительства увеличить налоги на богатство. "В России уже реализуется", – сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этой идее.

Петиция появилась на сайте Millionaires for Humanity. В ней миллионеры из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса.

23 июня Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для граждан с доходами более пяти миллионов рублей в год с 13 процентов до 15. По словам президента РФ, эта мера даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей, которые направят на лечение тяжелобольных детей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее обратил внимание на то, что в стране увеличивается рост недовольства высокими зарплатами сотрудников коммерческих структур и государственных корпораций.

В связи с этим он предложил ввести стандарт на зарплаты в России. В частности, если средний заработок составляет 70 тысяч рублей, то максимальный не должен превышать 500 тысяч.