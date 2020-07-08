Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

Фото: depositphotos/reflextions
Правительство Украины приняло решение отказаться от меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает RT.
"Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года", – указано в постановлении местного кабмина.
В начале июня вице-премьер Украины Алексей Резников предложил исключить Россию из переговоров по ситуации в Донбассе. С такой идеей он обратился к представителям Великобритании и США.
Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия намерена помогать Донбассу и в дальнейшем. Он отметил, что пока переговоры по ситуации на юго-востоке Украины не приблизились к завершению.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».