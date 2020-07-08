Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом

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Правительство Украины приняло решение отказаться от меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает RT.

"Прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года", – указано в постановлении местного кабмина.

В начале июня вице-премьер Украины Алексей Резников предложил исключить Россию из переговоров по ситуации в Донбассе. С такой идеей он обратился к представителям Великобритании и США.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия намерена помогать Донбассу и в дальнейшем. Он отметил, что пока переговоры по ситуации на юго-востоке Украины не приблизились к завершению.

