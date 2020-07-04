В России прокомментировали отказ Турции от признания Крыма российским

20:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Российские политики и эксперты прокомментировали отказ Турции от признания Крыма территорией РФ, сообщает РИА Новости.
Ранее глава турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу сообщил, что его страна никогда не признает воссоединение России с полуостровом. На пресс-конференции с руководителем украинского дипломатического ведомства представитель Анкары заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность страны.
Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков отметил, что заявление главы МИД Турции не является чем-то удивительным. Он подчеркнул, что наличие Крыма в составе России не нуждается в признании со стороны третьих стран.
"Для Крыма самое главное признание – это признание и поддержка России", – заявил Цеков.
Он отметил, что российский статус полуострова является свершившимся историческим фактом. Цеков подчеркнул, что рано или поздно международное сообщество признает это.
В свою очередь глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров напомнил, что главу МИД Турции назначает президент, однако это назначение не будет длиться вечно. Он отметил, что в случае категоричности позиции турецкого правительства необходимо подождать более адекватного кабмина Турции.
"Я думаю, турецкие политики помнят, насколько глубоко они зависимы от российского турпотока, российского рынка сельскохозяйственной и энергетической продукции", – напомнил Умеров.
Крымский эксперт по международным отношениям Заур Смирнов заявил, что в Турции существует большая разница между мнениями правительства и общественности. Он отметил, что турецкие власти неоднократно делали подобные заявления.
"Турция находится между необходимостью быть солидарной с Западом и США в крымском вопросе и собственными интересами в Крыму через свою многочисленную диаспору крымских татар", – сказал Смирнов.
Он добавил, что крымские татары являются для Турции братским народом. Смирнов считает, что признание нынешнего статуса Крыма было бы отличным наглядным примером такого отношения.
Ранее Цеков отметил, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право на выдвижение требований к Украине. Он напомнил, что Украина как государство состоялось именно благодаря России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: