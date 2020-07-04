В России прокомментировали отказ Турции от признания Крыма российским

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Российские политики и эксперты прокомментировали отказ Турции от признания Крыма территорией РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее глава турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу сообщил, что его страна никогда не признает воссоединение России с полуостровом. На пресс-конференции с руководителем украинского дипломатического ведомства представитель Анкары заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность страны.

Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков отметил, что заявление главы МИД Турции не является чем-то удивительным. Он подчеркнул, что наличие Крыма в составе России не нуждается в признании со стороны третьих стран.

"Для Крыма самое главное признание – это признание и поддержка России", – заявил Цеков.

Он отметил, что российский статус полуострова является свершившимся историческим фактом. Цеков подчеркнул, что рано или поздно международное сообщество признает это.

В свою очередь глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров напомнил, что главу МИД Турции назначает президент, однако это назначение не будет длиться вечно. Он отметил, что в случае категоричности позиции турецкого правительства необходимо подождать более адекватного кабмина Турции.

"Я думаю, турецкие политики помнят, насколько глубоко они зависимы от российского турпотока, российского рынка сельскохозяйственной и энергетической продукции", – напомнил Умеров.

Крымский эксперт по международным отношениям Заур Смирнов заявил, что в Турции существует большая разница между мнениями правительства и общественности. Он отметил, что турецкие власти неоднократно делали подобные заявления.

"Турция находится между необходимостью быть солидарной с Западом и США в крымском вопросе и собственными интересами в Крыму через свою многочисленную диаспору крымских татар", – сказал Смирнов.

Он добавил, что крымские татары являются для Турции братским народом. Смирнов считает, что признание нынешнего статуса Крыма было бы отличным наглядным примером такого отношения.

Ранее Цеков отметил, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право на выдвижение требований к Украине. Он напомнил, что Украина как государство состоялось именно благодаря России.