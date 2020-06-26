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Политика

04:39

Порошенко рассказал об уникальном шансе вернуть Крым

политика за рубежом

Фото: Zuma/TASS/Shalan Stewart

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у киевских властей появился уникальный шанс вернуть Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что Порошенко сделал соответствующее заявление в эфире радиостанции "Тризуб".

По мнению экс-президента Украины, Россия находится в состоянии глубокого кризиса. Так, в условиях падения цен на нефть украинские власти якобы могут "заставить Россию уйти из Крыма".

Порошенко добавил, что Россия не способна финансировать полуостров.

Ранее на Украине сообщили о плане возвращения Крыма под контроль Киева. Вице-премьер страны Дмитрий Кулеба заявил о перехвате Крыма из "ослабевших рук России".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым вошел в состав РФ на основании демократического выбора населения полуострова. При этом глава государства подчеркивал, что украинский народ остается братским, несмотря на существующие противоречия.

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