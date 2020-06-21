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Политика

17:34

Путин заявил, что Россия "не приобретала Крым"

политика

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Владимир Путин заявил, что РФ "не приобретала Крым", войти в состав страны было демократическим выбором населения полуострова. Об этом российский президент сообщил в интервью на канале "Россия 1".

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией", – сказал глава государства. Он обратил внимание, что у России нет разногласий с народом Украины.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине", – отметил российский лидер. Как заключил Путин, "украинский народ как был братским народом, так и останется на века".

В 2014 году Крым стал российским регионом после проводившегося на полуострове референдума. Большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

Ранее сообщалось, что ЕС на год продлил санкции в отношении России по Крыму. Они были введены в знак непризнания воссоединения России и Крыма, новый срок действия мер – до 23 июня 2021 года.

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