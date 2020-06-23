Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию в случае войны

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко оценил шансы победить Россию в случае войны. Об этом он рассказал в эфире канала "112 Украина".

Червоненко заявил, что у Украины нет шансов на победу в войне против России. Он пояснил, что сделал соответствующий вывод на основе математики.

"Никогда мы ее (Россию. – Прим. ред.) не победим. Я просто математически могу доказать – формулами, просто по математике", – сказал политик.

Он также отметил, что Киев мог бы получить выгоду от возможного консенсуса с Москвой.

"Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", – выразил мнение Червоненко.

Кроме того, экс-министр высмеял стену на границе с РФ. По его словам, он лично наблюдал построенное сооружение во время охоты.

"Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что ее даже кабаны перейдут, эту стену. Прорвут", – отметил Червоненко.

Он выразил удивление, насколько цинично можно воровать деньги.

Проект "Стена" был утвержден в 2015 году украинским правительством Арсения Яценюка. Планировалось, что строительство обойдется бюджету в 4,1 миллиарда гривен (порядка 150 миллионов долларов).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала укрепление Украиной границы с РФ. Сообщалось, что работы проводятся в Луганской области. Там устанавливались заграждения и противотранспортные рвы в рамках проекта "Стена".