Пушков отреагировал на нежелание Зеленского приехать на парад Победы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на нежелание президента Украины Владимира Зеленского приехать на парад Победы в Москву. Об этом он написал в своем Twitter.
Пушков подчеркнул, что догадывался о соответствующем решении Зеленского.
"Зеленский в интервью "The Globe and Mail" подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву", – отметил сенатор.
Зеленский в интервью «The Globe and Mail» подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, онне поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение. Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 22, 2020
Пушков добавил, что решение не направлять Зеленскому приглашение на парад Победы было правильным.
"Это было бы лишь использовано в пропагандистских целях против России", – заверил сенатор.
10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы. Он отметил, что Украина не заявила о желании разделить радость праздника.
Позднее Пушков высказался о данном решении. По мнению российского сенатора, для приглашения Зеленского на парад Победы не было ни одного основания.
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