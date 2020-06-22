Пушков назвал "странными" новые случаи COVID-19 в Китае

Фото: URA.RU/TASS/Vladimir Andreyev

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал возникновение новых случаев коронавируса COVID-19 в Китае.

Так, сенатор назвал новые заражения "странными".

"Очень странное новое появлениеCOVID-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений", – написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор предположил, что новое появление возбудителя COVID-19 в китайской столице является завозным. Пушков также упомянул ситуацию с объектом, на котором обнаружили вирус.

"Есть версия, что вирус завезен из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося – загадка", – заключил Пушков.

Накануне в Китае зафиксировали 27 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, были выявлены 7 бессимптомных носителей COVID-19.

Большая часть зараженных обнаружена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Эпидемиологическое расследование установило, что коронавирус впервые появился на рынке на доске для разделки импортированного лосося.

Позднее в Пекине заявили о высоком риске распространения COVID-19. Власти города намеревались протестировать людей на COVID-19 в очаге заражения и рядом с ним.