Пушков назвал "странными" новые случаи COVID-19 в Китае

06:25
Фото: URA.RU/TASS/Vladimir Andreyev
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал возникновение новых случаев коронавируса COVID-19 в Китае.
Так, сенатор назвал новые заражения "странными".
"Очень странное новое появлениеCOVID-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений", – написал Пушков в своем Twitter.
Сенатор предположил, что новое появление возбудителя COVID-19 в китайской столице является завозным. Пушков также упомянул ситуацию с объектом, на котором обнаружили вирус.
"Есть версия, что вирус завезен из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося – загадка", – заключил Пушков.
Накануне в Китае зафиксировали 27 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, были выявлены 7 бессимптомных носителей COVID-19.
Большая часть зараженных обнаружена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Эпидемиологическое расследование установило, что коронавирус впервые появился на рынке на доске для разделки импортированного лосося.
Позднее в Пекине заявили о высоком риске распространения COVID-19. Власти города намеревались протестировать людей на COVID-19 в очаге заражения и рядом с ним.
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Пекине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: