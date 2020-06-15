Пушков высмеял слова главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"

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Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" Киева в отношении Москвы.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства Украины сказал, что власти страны навязывают РФ ситуации, которые требуют от России первоочередной реакции. Кулеба назвал сложившуюся тенденцию украинской "наступательной дипломатией".

"Он (Дмитрий Кулеба – Прим. Ред.) прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения", – написал Пушков в Twitter в ответ на слова главы МИД Украины.

Когда глава МИД Украины толкует о «наступательной дипломатии», он прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения - и всякий раз безуспешно. А Донбасс от Украины - все дальше. В этом смысле «наступательная». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 14, 2020

Кроме того, по мнению сенатора РФ, Киеву не удается выполнить обход соглашений.

"А Донбасс от Украины – все дальше. В этом смысле "наступательная", – добавил Пушков.

Ранее Пушков прокомментировал решение не приглашать Владимира Зеленского на парад Победы. Сенатор высказал мнение, что для приглашения президента Украины на парад Победы не было ни одного основания.