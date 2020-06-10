Пушков прокомментировал намерение Румынии признать Россию враждебной страной

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сенатор Алексей Пушков высказался о намерении Румынии признать Россию враждебной страной. Об этом сенатор написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

По мнению Пушкова, Румыния повторяет ложные "банальности" США, называя Россию "агрессором".

Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об «агрессивности» России. Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 9, 2020

"Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию", – отметил Пушков.

По его словам, в моменты агрессии со стороны США власти Бухареста "поражает слепота". Как написал Пушков, Румыния перестает что-либо видеть и слышать.

О возможной угрозе со стороны РФ говорится в проекте национальной стратегии обороны Румынии на 2020–2024 годы. Данный документ уже был одобрен высшим советом обороны страны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис.

Проект будет окончательно утвержден в случае, если его поддержат обе палаты парламента.

Ранее Пушков прокомментировал слова Кравчука о способе "остановить российскую агрессию". Тогда бывший украинский лидер раскритиковал политику европейских стран в отношении Москвы.