Пушков прокомментировал намерение Румынии признать Россию враждебной страной

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сенатор Алексей Пушков высказался о намерении Румынии признать Россию враждебной страной. Об этом сенатор написал в своем официальном аккаунте в Twitter.
По мнению Пушкова, Румыния повторяет ложные "банальности" США, называя Россию "агрессором".
Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об «агрессивности» России. Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу...— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 9, 2020
"Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию", – отметил Пушков.
По его словам, в моменты агрессии со стороны США власти Бухареста "поражает слепота". Как написал Пушков, Румыния перестает что-либо видеть и слышать.
О возможной угрозе со стороны РФ говорится в проекте национальной стратегии обороны Румынии на 2020–2024 годы. Данный документ уже был одобрен высшим советом обороны страны, который возглавляет президент Клаус Йоханнис.
Проект будет окончательно утвержден в случае, если его поддержат обе палаты парламента.
Ранее Пушков прокомментировал слова Кравчука о способе "остановить российскую агрессию". Тогда бывший украинский лидер раскритиковал политику европейских стран в отношении Москвы.
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