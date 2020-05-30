Пушков прокомментировал слова Кравчука о способе "остановить российскую агрессию"

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Сенатор Алексей Пушков дал ответ на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о способе "остановить российскую агрессию".

Накануне бывший украинский лидер раскритиковал политику европейских стран в отношении Москвы. Он предложил создать международную коалицию для того, чтобы "остановить агрессию России".

В свою очередь, Пушков назвал предложение Кравчука несбыточным.

"Новые меры не нужны ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли", – написал сенатор в своем официальном Twitter-аккаунте.

Кравчук опять о несбыточном: мечтает о «жёсткой единой коалиции в поддержку Украины». Да кто туда пойдёт, кроме Польши да прибалтов? Новые меры не нужны ни ФРГ, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2020



Пушков добавил, что подобное предложение о создании антироссийской коалиции способны поддержать только Польша и страны Прибалтики.

Ранее в МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР. Такое предложение озвучил глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба.